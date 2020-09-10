شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تشكل مجلس للإشراف على البنك المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت سلطنة عمان، اليوم الخميس، مجلسا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية على تويتر.

يضم المجلس وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية.

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ويشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لخمس سنوات.

يأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية والمالية ورئيسا للبنك المركزي، وهي مناصب كان يحتفظ بها السلطان نفسه.

تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في يناير كانون الثاني عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ظل ممسكا بزمام السلطة لنصف قرن، وهو مازال محتفظا بمناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقيادة القوات المسلحة إثر مراسيم بثها التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء.