شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى السابق: أنا اعيش فى سجن كبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنه يوجد في «سجن كبير» لأنه ممنوع من السفر خارج العاصمة نواكشوط أكثر من 25 كيلومتراً، كما تمت مصادرة جواز سفره، وأضاف ولد عبد العزيز في مقابلة تلفزيونية فرنسية اليوم الخميس من بيته وسط نواكشوط انه يتعرض للتعذيب النفسى هو وأسرته.
واستغرب ولد عبد العزيز السماح للمشمولين في التحقيق بالسفر، فيما يتم منعه هو من مغادرة العاصمة وان جميع أمواله مجمدة ولا يمكنه التصرف فيها، واعتبر ولد عبد العزيز أن كل التهم الموجهة إليه «مفبركة» من أجل منعه من ممارسة السياسة، معتبراً أن كل الأمور بدأت عندما قرر العودة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وقال ولد عبد العزيز إن ما يتعرض له تقف خلفه جهات سياسية كانت تعارض حكمه، وبعض المعاونين للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، دون أن يذكر أياً منهم بالاسم، وقال ان اللجنة البرلمانية وجهت الاتهام إلى 317 شخص.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه يتوقع كل شيء، لأنه يعيش في بلد «النظام الذي يحكمه لا يحترم الدستور ولا القانون»، على حد تعبيره.
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