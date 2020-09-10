شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الجزائرى يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة العليا بالبرلمان) غدا الجمعة، مناقشة مشروع التعديلات الدستورية تمهيدا للتصويت عليها من قبل أعضائه، وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلى وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة تعقد غدا الجمعة، اجتماعا موسعا لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيحضره أعضاء مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية المراقب البرلماني لمجلس الأمة مع ممثل الحكومة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس عبد المجيد تبون.