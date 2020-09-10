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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حريق مرفأ بيروت.. ومصادر: نتوقع السيطرة على الحريق صباح الجمعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تواصل قوات الحماية المدنية اللبنانية مدعومة بطائرات من الجيش جهودها للسيطرة على حريق مرفأ بيروت بعدما عادت دائرة النيران للاتساع، وانتقالها لمبان ومخازن مجاورة.
وأكدت المصادر عدم وجود أى إصابات ناجمة عن الحريق.
وظهر اليوم، قال باسم القيسى، المدير العام لمرفأ بيروت، إن الحريق وقع فى السوق الحرة فى مبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلى، وامتد إلى الإطارات المطاطية التى تسببت فى الدخان الأسود الكثيف وارتفاع ألسنة اللهب.
وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال جورج أبو موسى مدير عمليات الإطفاء المدنى اللبنانى، من منطقة الحريق بمرفأ بيروت؛ إن الحريق هائل ومازال أمامه ساعات لاحتوائه بشكل كامل ولم يتأكد بعد أسباب اشتعاله؛ موضحا أن الأمر يحتاج تحقيقا للوقوف على الأسباب.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات حريق مرفأ بيروت.. ومصادر: نتوقع السيطرة على الحريق صباح الجمعة.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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