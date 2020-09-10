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آخر تطورات حريق مرفأ بيروت.. ومصادر: نتوقع السيطرة على الحريق صباح الجمعة.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تواصل قوات الحماية المدنية اللبنانية مدعومة بطائرات من الجيش جهودها للسيطرة على حريق مرفأ بيروت بعدما عادت دائرة النيران للاتساع، وانتقالها لمبان ومخازن مجاورة.

 

أثار-الحريق

 

وتجرى فرق الدفاع المدنى مدعومة بمروحيات الجيش اللبنانى محاولاتها السيطرة على الحريق بشكل كامل حتى مساء اليوم فيما رجحت مصادر لـ"الخليج 365" أن تستمر تلك المحاولات حتى صباح الجمعة.
تجدد-حريق-مرفأ-بيروت

 

وأكدت المصادر عدم وجود أى إصابات ناجمة عن الحريق.

 

وظهر اليوم، قال باسم القيسى، المدير العام لمرفأ بيروت، إن الحريق وقع فى السوق الحرة فى مبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلى، وامتد إلى الإطارات المطاطية التى تسببت فى الدخان الأسود الكثيف وارتفاع ألسنة اللهب.

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وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال جورج أبو موسى مدير عمليات الإطفاء المدنى اللبنانى، من منطقة الحريق بمرفأ بيروت؛ إن الحريق هائل ومازال أمامه ساعات لاحتوائه بشكل كامل ولم يتأكد بعد أسباب اشتعاله؛ موضحا أن الأمر يحتاج تحقيقا للوقوف على الأسباب.

جهود-للسيطرة-على-حريق-مرفأ-بيروت

 

حريق مرفأ بيروت (1)

 

حريق مرفأ بيروت (2)

 

حريق مرفأ بيروت (6)

 

حريق-مرفأ-بيروت

 

محاولة-إطفاء-حريق-مرفأ-بيروت
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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