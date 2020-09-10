شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرصد ثلاث إصابات كورونا بأكبر مخيم لللاجئين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأردن اليوم الخميس أول حالات إصابة بفيروس كورونا، وعددها ثلاث، في أكبر مخيم للاجئين السوريين بعد أيام قليلة من اكتشاف حالتي إصابة في مخيم لاجئين أصغر حجما.

ونقل تلفزيون المملكة الرسمي عن محافظ المفرق ياسر العدوان قوله إن الحالات في مخيم الزعتري تشمل أردنيين يعملان هناك ولاجئة سورية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إن اللاجئة المصابة أرسلت لمنطقة عزل ويجري الآن تتبع المخالطين لها. ويضم المخيم نحو 77 ألف لاجئ سوري.

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وأكدت المفوضية يوم الثلاثاء أن السلطات الأردنية سجلت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في مخيم الأزرق للاجئين السوريين منذ الكشف عن الجائحة في المملكة.

وهناك عدد من السوريين المصابين بالمرض خارج المخيمات من بين نحو 2739 حالة إصابة حتى الآن في الأردن منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى في الثاني من مارس آذار.

ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.