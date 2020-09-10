شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرب عن تضامنها مع السودان فى مواجهة آثار الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الصين عن تضامنها ومساندتها للسودان في مواجهة تداعيات الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق هناك، وتسببت في مقتل المئات من المواطنين وتضرر أكثر من نصف مليون شخص وانهيار أكثر من 100 ألف منزل كليا أو جزئيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح اليوم /الخميس/ - "إن الصين تعرب عن خالص مواساتها للجانب السوداني وتعازيها الحارة لضحايا الفيضان.. وإن الصين والسودان صديقان تقليديان ونحن نتضامن مع الشعب السوداني، وعلى استعداد لدعم السودان بالمساعدات الإنسانية في حدود قدراتنا".

وأشار جيان إلى أن الصين تثق في قدرة الحكومة السودانية والشعب السوداني في التغلب على آثار الفيضانات وإعادة بناء المنازل المتضررة في أقرب وقت ممكن.

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