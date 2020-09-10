شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 47 ألفا و488 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا" بالبلاد، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 47 ألفا و488 مصابا، و1591 حالة وفاة، وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 272 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 33 ألفا و562 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 39 مريضا بالعناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها، وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب "كورونا"؛ ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى.