شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني قبل قليل، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان. وقال الجيش فى بيان مقتضب عبر حسابه على تويتر: اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي (Drone) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية.

فى سياق آخر، قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث:" نعمل على جميع الأصعدة لمكافحة الفساد فى لبنان". وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن حزب الله اللبنانى ليس حزبا سياسيا وسنواصل محاسبته على أفعاله.

Advertisements

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية: يهمنا تشكيل حكومة فى لبنان قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني.

وفى وقت سابق قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "إن القوى الممسكة بزمام السلطة فى لبنان، متمثلة فى حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنى الحر، تُصر على نهج المحاصصة الوزارية وتقاسم مواقع النفوذ (الوزارات السيادية والخدمية) فى الحكومة الجديدة التى يعمل على تأليفها رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب".