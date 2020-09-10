شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الليبية تقول جماعة مسلحة دخلت حقل الشرارة يوم الأحد ومقتل شخص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، إن جماعة مسلحة دخلت حقل الشرارة النفطي يوم الأحد وتبادلت إطلاق النار مع أفراد الأمن وإن شخصا قتل.
وقالت المؤسسة في بيان "تعرضت منشأة الإنتاج المبكر بحقل الشرارة، يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 لحادثة إطلاق نار أدت إلى وفاة عنصر مسلح وإصابة آخر بجروح. ولا زالت الجهات المعنية تحقق في الحادثة".
وأضافت أن الجماعة المسلحة رفضت الكشف عن هويتها أو الجهة التي تعمل تحت إمرتها.
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