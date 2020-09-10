شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يعترض صواريخ باليستية ومسيرات "مفخخة" تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم الخميس، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "المفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركي المالكى، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.