شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 40 حوثياً فى كمين للجيش اليمنى فى جبهة ماهلية بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية - أن جنود الجيش الوطني والمقاومة نفّذوا كميناً محكماً لمجموعات تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة ماهلية.

وأسفر الكمين عن مصرع ما لا يقل عن 40 عنصراً حوثياً وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب إلحاق خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف البيان أن الجيش الوطني تمكّن من السيطرة على المواقع التي كانت تتمركز فيها المجموعات الحوثية، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

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