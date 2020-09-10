شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يؤكد اعتراض صواريخ باليستية فى طريقها للسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي كانت متجهة صوب المملكة اليوم الخميس.
وأضاف بيان نشرته الوكالة نقلا عن المتحدث باسم التحالف أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أطلقوا الصواريخ والطائرات المسيرة صوب أهداف مدنية في السعودية دون الإفصاح عن تفاصيل.
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