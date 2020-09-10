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تحالف دعم الشرعية يؤكد اعتراض صواريخ باليستية فى طريقها للسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي كانت متجهة صوب المملكة اليوم الخميس.

وأضاف بيان نشرته الوكالة نقلا عن المتحدث باسم التحالف أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أطلقوا الصواريخ والطائرات المسيرة صوب أهداف مدنية في السعودية دون الإفصاح عن تفاصيل.

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