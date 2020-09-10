شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 477 إصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 20 ألفًا و939 حالة، وأشار المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الخميس، إلى تماثل 91 مصابًا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2420 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 339 حالة.

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