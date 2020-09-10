شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 930 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات اليوم الخميس تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي ثالث أعلى زيادة يومية منذ بداية الجائحة وحثت الحكومة المواطنين على الالتزام بالإجراءات المتخذة لاحتواء التفشي.

وناشدت مسؤولة في وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات ومخالطة المصابين وقالت إن التراخي في ذلك تسبب في نحو 88 بالمئة من الإصابات.