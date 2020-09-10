وزير الاتصال الجزائرى يعلن فتح نقاش مجتمعى حول التعديلات الدستورية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إنه سيتم فتح نقاش واسع حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من الأربعاء المقبل، وأضاف بلحيمر - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس أنه "سيتم فتح نقاش واسع مع المجتمع المدني والجمعيات والشخصيات والخبراء والأحزاب المعتمدة وأطياف الشعب الجزائري كافة من أجل إشراكهم في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن كل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ستشارك في هذه العملية.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) في وقت سابق اليوم بالإجماع على هذا المشروع، فيما سيبدأ مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) في مناقشة التعديلات اعتبارا من الغد تمهيدا لإقرارها قبل طرحها على الشعب في استفتاء عام يجرى في الأول من نوفمبر المقبل، وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شكل لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة أحمد لعرابة لاقتراح تعديلات على الدستور الحالي للبلاد الذي تم إقراره في 2016، وأنهت تلك اللجنة عملها في مارس الماضي، سلمت تقريرها للرئيس تبون.

وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل طرح تلك التعديلات للنقاش المجتمعي حتى يونيو الماضي، حيث أرسلتها الرئاسة إلى مختلف القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية لإثرائها، وتلقت منهم تلك المقترحات، ونشرتها بالكامل أمس.