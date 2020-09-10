شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريبات هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى على رياضة الغوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هزاع المنصورى، رائد الفضاء الإماراتي، "فيديو" خلال القيام بالتدريبات على الغوص تحت الماء بصحبة زميله سلطان النيادى، إذ يعد الغوص من المهارات البالغة الأهمية لرواد الفضاء.

وكتب هزاع المنصورى، عبر حسابه بموقع تويتر:" أكملت مع أخي سلطان التدريبات المتقدمة على الغوص و التي تُعد من المهارة البالغة الأهمية والتي يجب على رواد الفضاء امتلاكها تحضيراً لمهماتهم، وبخاصة مهمات السير في الفضاء".

. pic.twitter.com/rsl6thfV7q





يشارإلى أن هزاع المنصورى، رائد الفضاء الإماراتى، كشف من قبل عن تجربته فى الفضاء، معلقا: "العيش فى الفضاء مبدع.. والمبدع منظر نهر النيل فى منطقة الدلتا بالليل من الفضاء يحبس الأنفاس كأنها زهرة اللوتس".

Advertisements

وأضاف المنصورى، أن الهدف الرئيسى من مسبار الأمل الذى أطلقته دولة الإمارات استكشاف ودراسات كوكب المريخ، والرحلة تستمر عام مريخى أى ما يعادل عامين من الكرة الأرضية.

ويعد استقبال أول إشارة بمثابة نجاح انفصال "مسبار الأمل" عن الصاروخ الياباني بعد ساعة من الانطلاق إلى الفضاء، وذكرت الحكومة الإماراتية في تغريدة على "تويتر" أنها "رسالة فخر وأمل وسلام إلى المنطقة العربية نجدّد بها العصر الذهبي للاكتشافات العربية والإسلامية"، وكتبت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "ينطلق مسبار الأمل ويتحقق الحلم وتعانق أحلامنا عنان الفضاء".

يذكر أن "المنصوري"، هو أول من نفذ مهمة علمية إماراتية في الفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 25 سبتمبر من العام الماضى 2019، استمرت لمدة 8 أياما، أجرى خلالها 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.