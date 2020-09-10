التحالف: تدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت السعودية

اليمن / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، مساء الخميس، أن قواته دمرت عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة أطلقتها جماعة "الحوثي" اليمنية تجاه السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للتحالف العربي تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس، من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة (لم يذكر عددها) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية، لاستهداف المدنيين والأعيان (الأحياء) المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وأضاف: "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة".

وشدد على أن "قيادة التحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، والمحاولات الفاشلة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان أن جماعته أطلقت صاروخا باليستيا و4 طائرات مسيرة على "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض.

ولم يذكر سريع طبيعة الهدف، أو الخسائر الناجمة عن هذا القصف، إلا أنه توعد النظام السعودي بعمليات "مؤلمة وموجعة" إذا ما استمر في "عدوانه وحصاره" على اليمن.

وخلال الفترة القليلة الماضية، صعد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة، بشكل شبه يومي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.