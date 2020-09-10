حماس: إسقاط "الوزاري العربي" إدانة التطبيع دفعة لـ"صفقة القرن"

غزة / الخليج 365

استنكرت حركة "حماس"، الخميس، إسقاط الاجتماع الوزاري العربي مشروع القرار الفلسطيني المتعلق بإدانة التطبيع، معتبرة ذلك "دفعة جديدة لتطبيق صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، للأناضول، إن "ترحيب جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بإسقاط الجامعة العربية لقرار إدانة التطبيع، يدلل على أن الموقف الأخير للجامعة يصب في المصلحة الإسرائيلية".

وأضاف قاسم أن موقف الجامعة هذا "سيعطي دفعة جديدة للإدارة الأمريكية لتطبيق صفقة القرن التي تصفي القضية الفلسطينية".

و"صفقة القرن"، خطة سياسية مجحفة للفلسطينيين، أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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وفي وقت سابق، اعتبر كوشنر أن هناك "تحولا مهما في سياسة دول الشرق الأوسط تجاه إسرائيل"، تعليقا على عدم إدانة الجامعة العربية، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.



وأشار كوشنر، في الخصوص إلى سماح كل من السعودية والبحرين لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام مجالهما الجوي عند توجهها شرقا صوب قارة آسيا.



وقال: "أي شركة (طيران) إسرائيلية تطلب رخصة لاستخدام المجال الجوي السعودي، من أجل التوجه شرقا، ستحصل عليها".



والأربعاء، كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، للأناضول، عن إسقاط مشروع قرار قدمته فلسطين، في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دون تسمية الدول الرافضة.

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