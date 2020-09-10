فيضانات السودان.. استمرار وصول المساعدات العربية

عواصم/ الخليج 365



واصلت دول عربية، الخميس، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربتها وتسببت بتشريد آلاف السكان.

ووصل العاصمة الخرطوم، طائرتا شحن مصريتان، تحملان أجهزة طبية وأدوية وأمصال ومواد غذائية، ضمن جسر جوي أعلنته مصر مؤخرًا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية الانتقالية فيصل محمد صالح، بحسب الوكالة، إن "حجم المساعدات المساعدات المصرية منذ بداية الجسر الجوي بلغت 180 طن من المساعدات عبر سلسلة من الرحلات بلغت 10 طائرات".

وأشار إلى أن "المساعدات المصرية للسودان تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية، دقيق، ألبان، زيوت، وأجهزة طبية وأمصال وأدوية للأمراض المصاحبة للخريف".



ومنذ الأحد، استقبل مطار الخرطوم 10 طائرات مصرية، ضمن الجسر الجوي، تحمل أدوية وأمصال وخيام الإيواء، ومواد غذائية.



وفي السياق أعلنت دولة قطر أنها أرسلت إلى السودان مساعدات إغاثية عاجلة عبر صندوق قطر للتنمية.



وتشمل المساعدات الإغاثية المقدمة من دولة قطر، بحسب الوكالة، "سلالا غذائية، وخياما، ومساعدات إغاثية متنوعة تستهدف مختلف مناطق السودان المتضررة، والتي استفاد منها حتى الآن ثمانية آلاف شخص".



كما يتم في الوقت الحالي توزيع مواد غذائية، ومواد غير غذائية، على الف عائلة لدعم النازحين والمتضررين من الفيضانات، وصولا الى جميع الفئات المستهدفة من المستفيدين.



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ووصلت كذلك إلى السودان، وفق الوكالة، دفعتان من شحنات المساعدات الإنسانية تم إرسالها من قبل الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، تحتوي 12.5 طن من المواد والأجهزة الطبية التي ستمكن المستشفيات، ومراكز الحجر الصحي من علاج المصابين بفيروس كورونا.



وأشارت الوكالة القطرية، إلى أن دولة قطر سترسل مساعدات إغاثية عاجلة عبر جسر جوي إلى المناطق المنكوبة بالسودان، محملة بحوالي 42.5 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية والخيام والأدوية.



كما أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجا للإغاثة العاجلة للمتضررين من الشعب السوداني.



وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، وزع مركز "الملك سلمان" للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع منظمة "الاغتنام" للتنمية البشرية موادا إيواء تشتمل على الخيام، والبطانيات، والمفارش، والحقائب للمتضررين من السيول في حي النيل بمنطقة أبو حجار التابعة لولاية سنار السودانية.



كما بادر المركز، بحسب الصحيفة، إلى تقديم 90 طنا من المساعدات الإيوائية والغذائية للمتضررين من السيول في السودان.



في الأثناء أعلنت وزارة الري والموارد المائية، انخفاضا تدريجيا في مناسيب النيل، مشيرة إلى أن محطة الخرطوم سجلت 17.56 متر منخفضة نحو 5 سم عن الأربعاء.



ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 103 وإصابة 56 آخرين ، فيما بلغت المنازل المتضررة أكثر من 70 ألف منزل.



والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

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