وزير لبناني: حريق مرفأ بيروت ناجم عن أعمال إصلاح وسنحقق فيه

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار، الخميس، أن حريق مرفأ بيروت ناجم عن أعمال إصلاح، وسيتم فتح تحقيق بملابساته.

جاء ذلك في تصريح متلفز، عقب ساعات على اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بالمرفأ.

وأضاف نجار: "المعلومات الأولية تفيد بأن أحدهم كان يقوم بورشة تصليح مستخدما صاروخا (آلة قص الحديد) ما أدى لتطاير شرارة واندلاع الحريق".

وأردف: "الحريق بات تحت السيطرة (...) سيكون هناك تحقيق بعد إخماد النيران".

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وفي وقت سابق الخميس، طالبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في بيان، بإجراء تحقيق فوري ومعمّق في اندلاع الحريق بالمرفأ.

والثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني تمكنه من إخماد حريق شبّ في نفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة في مرفأ بيروت.



وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.



ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.





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