القوات العراقية تطهر 50 كم مربعا من "داعش" جنوبي كركوك

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، الخميس، تطهير 50 كم مربعا من تواجد مسلحي تنظيم "داعش" جنوبي محافظة كركوك، الواقعة شمالي البلاد.

وقالت القيادة في بيان، إنه "لليوم الرابع على التوالي وضمن عمليات تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة، نفذت قوة من لواء المهمات الخاصة والقوات الملحقة بها، مهمة تفتيش القرى والوديان والأراضي الزراعية ضمن ناحية الرشاد جنوبي كركوك".

وأضاف البيان أن "العملية الأمنية أسفرت عن تطهير مساحة 50 كم مربعا، حيث تم مصادرة أسلحة، وتدمير موقعين لمسلحي تنظيم داعش".

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وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.