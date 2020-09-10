شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي»: الدول العربية فقدت 6 ملايين وظيفة والمملكة ضخت 218 مليار لتخفيف آثار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أنمجابهة جائحةكوروناكان أهم أولويات المملكة وأن مبادراتهاساهمت بالفعل في تخفيف آثار جائحةكورونا، حيث تم ضخ أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، في الوقت الذي فقدت فيهالدول العربية أكثر من 6 ملايين وظيفة بسبب فيروسكورونا.

و أوضح الراجحي أن وزارة الموارد البشرية تركز على أولوية تطابق المناهج السلوكية في بيئة العمل و تهيئة الشباب للدخول في سوق العمل، وإيجادالحماية الاجتماعيةلأنماط العمل الجديدة.