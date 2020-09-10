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هواوي تكشف عن نظام التشغيل الجديد هارموني أو إس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

هواوي تكشف عن نظام التشغيل الجديد هارموني أو إس

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة هواوي خلال مؤتمرها السنوي "مؤتمر مطوري هواوي"، الذي ينطلق اليوم 10 سبتمبر، عن الإصدار الثاني من نظام التشغيل «هارموني أو إس» الجديد.

 

ووفقا لموقع "سي إن أ" الصيني، من المتوقع أن تظهر عدة أجهزة جديدة تعتمد على نظام التشغيل الخاص في الأسواق قريبًا، وعلى وجه الخصوص من المخطط إطلاق ساعات ذكية جديدة مع نظام التشغيل بحلول نهاية العام.

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ومن جانبه أكد رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في شركة هواوي ريتشارد يو، أن الشركة اضطرت إلى تأجيل إصدار الهاتف الذكي بسبب وجود اتفاقيات مع شركة "غوغل"، مشيرا إلى أن الشركة تعلق آمالًا كبيرة على منصتها الخاصة وتأمل في أن تحظى بشعبية كبيرة.

 

ووسعت الولايات المتحدة في شهر أغسطس القيود السابقة التي كانت تهدف إلى منع هواوي من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، ومن ضمنها الرقاقات التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية.

 

وقال محللون إن القيود تهدد مكانة هواوي كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، وإن نشاطها التجاري في مجال الهواتف الذكية سيختفي تمامًا إذا لم تتمكن من الحصول على شرائح.

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