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محلل سياسي ليبي: سيف الإسلام شخصية وهمية سياسيا

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وقال فنوش لراديو "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "أما مفاوضات المغرب فهي ذات صفة رسمية وتدور حول الفصل في المناصب السيادية وضوابط شغلها من قبل كل الأطراف".

© AP Photo / Felipe Dana

وأشار فنوش إلى أن المرجعية التي يجلس وفقها المفاوضون في المغرب هي "ورقة برلين" فضلا عما تم التوصل إليه في القاهرة.

وأكد فنوش: "المشكلة ليست في المرجعيات بقدر ما هي في رغبة الأطراف في الحل الذي يبدأ من طرد الميليشيات ومن ورائها من قوى أجنبية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع".

وتعليقا على وجود ممثلين عن سيف الإسلام القذافي في تلك المفاوضات، قال فنوش: "من الصعب القول إنهم أنصار سيف الإسلام بقدر ما هم يمثلون النظام السابق، لأنه ليس هناك ما ينبيء عن وجود سيف الإسلام أصلا على قيد الحياة، فهو شخصية وهمية سياسيا".

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