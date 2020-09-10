التشريح يكشف سبب وفاة الأسير الفلسطيني داوود الخطيب

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وكان الأسير الخطيب من مدينة بيت لحم، توفي في سجن "عوفر" في الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة خلال تأديته للصلاة.
يذكر أن الأسير الخطيب معتقل منذ نيسان/ أبريل 2002، ومحكوم بالسجن 18 عاما و8 أشهر، وتبقى من محكوميته 3 أشهر.
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