الدفاع المدني: لا يوجد خطر من تمدد حريق مرفأ بيروت

وقال في تصريحات لـ" الوكالة الوطنية للاعلام" إن " أكثر من 16 آلية تابعة للدفاع المدني تعمل على اخماد الحريق المندلع في مرفأ بيروت، بالاضافة الى آليات تابعة لفوج الاطفاء، الى جانب عناصر من الجيش اللبناني وطوافة تابعة للقوات الجوية".

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وأعلن عن وجود "مواد ملتهبة سريعة الاشتعال كالمطاط والزيوت، ما استدعى تعاملا استثنائيا مع الوضع من خلال زيادة مادة الرغوة الى المياه ما يكون طبقة عازلة من اجل منع الاوكسيجين عن النيران، وبالتالي المساعدة في عمليات اخماد الحريق".

وأشار إلى طلبه الدعم من محافظ بيروت، موجها نداء إلى "أصحاب صهاريج المياه الخاصة في المنطقة للتوجه الى مكان الحريق من اجل تغذية آليات الاطفاء كي لا تضطر للتنقل بهدف تعبئة المياه وخسارة المزيد من الوقت".

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ونفى "أي تخوف من تمدد الحريق لان عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء طوقوا بشكل كامل المنطقة المشتعلة وحاصروا بقعة النار"، لفت في المقابل الى أن "مواد مشتعلة كهذه تحتاج الى الوقت من أجل اخمادها كليا"، مؤكدا ان "العناصر التي تعمل على مكافحة الحريق لن تغادر المكان حتى إخماده كليا".

وعن نوعية المواد المشتعلة، أوضح أن "لا تحقيق حاليا قبل الانتهاء من اخماد النيران بشكل كامل".

واندلع حريق هائل في مرفأ بيروت وهرعت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني إلى الموقع للعمل على إخماده.

وقال الجيش اللبناني، في بيان اليوم الخميس، "اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".