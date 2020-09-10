وزير التعليم المصري: عدم إصابة الطالب بكورونا مسؤوليته ووالده والمدرسة

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، ظهر اليوم الخميس، عن طارق شوقي، أن المسؤولية عن عدم إصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تقع على عاتق الطالب وولي الأمر والمدرسة.

وشدد وزير التعليم المصري على ضرورة اتخاذ جميع التلاميذ والطلاب الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى وتفشي فيروس كورونا.

وأوضح طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الخميس، في مقر وزارة الصحة المصرية، بمشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه لتقليل الكثافة في الفصول نحتاج إلى إنشاء 260 ألف فصل بتكلفة 130 مليون جنيه، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الكثافة داخل أي مكان مغلق محكومة.

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وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، قد كشفت عن خطة الوزارة لمواجهة عدوى كورونا بالمدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزيرة أن تلك الخطة تتضمن التهوية الجيدة للفصول، مع ترك مسافات بينية بين الطلاب، والاستمرار في غسيل اليد، مع الحفاظ على تطهير الأسطح والبعد عن الأماكن المزدحمة، فضلا عن حظر التصافح بين الطلاب، مع الحرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بكل طالب، وعدم تبادلها مع الآخرين، مع عدم لمس حرف السلالم وتناول أطعمة صحية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا بحضور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، للإعلان عن خطة الدولة المصرية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.