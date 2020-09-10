الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن المشاورات الليبية في سويسرا

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وقال البيان: "تشيد البعثة بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل (ليبي - ليبي) يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر.
ولفت البيان إلى أن "المشاورات ظهرت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21 أغسطس/ آب عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهي توفر أساسا لجميع الأطراف الليبية التي تتحلى بروح المسؤولية الوطنية والمضي قدما".
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