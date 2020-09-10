شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات للابتعاد عن التجمعات أسبوعين فى البحرين لخفض معدلات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19» فى البحرين، إلى تجنّب التجمعات خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بهدف خفض معدلات انتشار فيروس كورونا، بعد الزيادة المضطردة بأعداد المصابين الناجمة عن التجمعات، رغم جميع التحذيرات التي وردت بهذا الشأن بحسب صحيفة الأيام البحرينية، وقال إن الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، هي بسبب التجمعات التي رافقت إحياء موسم عاشوراء، وليس بسبب المسافرين القادمين من الخارج عبر مطار البحرين الدولي.

وأشار المتحدثون إلى أن الزيادة بأعداد المصابين، تضيف كلفة مالية كبيرة على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى الإجهاد والضغط الذي تقع تحته الكوادر الطبية العاملة، معتبرين أن أفضل مكافأة للكوادر الطبية، هي تكاتف المجتمع من أجل تخفيض أعداد الإصابات في البلاد.

واعترف الفريق الطبي بأن الزيادة بأعداد الإصابات التي شهدتها البحرين مؤخرًا، قد أثرت على النظام الصحي، كما أن هذه الزيادة تبطئ تنفيذ الخطط التي تهدف إلى الوصول للنتائج المرجوة في سياق مكافحة هذه الجائحة، داعين جميع أفراد المجتمع للالتزام بالتدابير الوقائية من اجل الرجوع الى المعدلات المستقرة التي كانت قد سجلتها البحرين في وقت سابق.

أكد المتحدثون على ان افتتاح بعض الانشطة، قد يتأثر بسبب الزيادة الكبيرة في اعداد الاصابات، مشددين على ان افتتاح المدارس يرتبط أيضًا بالتأكد من جميع التدابير الوقائية لحماية الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس من العدوى.