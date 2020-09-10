شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية.. ارتفاع درجات الحرارة السبب في حريق مرفأ بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شادي النشابة ، المحلل السياسي ، إن النتائج الأولية تشير إلى أن أسباب الحريق ، راجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، موضحا أن المرفأ يقع في المنطقة الحرة ، وهو خاص بصناعة إطارات السيارات.
وأضاف شادي نشابة ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن هناك مؤسسات وشركات بالقرب من المرفأ ، لافتا إلى أنه كان هناك تحذيرات من اندلاع حرائق في بيروت بسبب ارتفاع درجات الحرارة .
وأشار "نشابة " ، إلى أن التحذير كان مستمر الأسبوع الماضي ، من ارتفاع درجات الحرارة ، مؤكدا أنه من المتوقع ان أعداد المواطنين المتواجدين بالقرب من المرفأ ضئيل ، بعد الحريق السابق .
واوضح "نشابة" ، أن المواطنين اللبنانيين يعيشون حالة من الرعب ، خوفا من وجود مواد سامة قريبة من المرفأ مثل نترات الامونيوم .
ولفت "نشابة" ، إلى أن الدفاع المدني يقوم بجهد مكثف مع إدارة المرفأ لإخماد الحريق في أقرب وقت ، وسط مخاوف المواطنين اللبنانيين .
ومن جانب اخر،أكد باسم القيسى، المدير العام لمرفأ بيروت، أنّ الحريق الذى اندلع اليوم الخميس، حصل فى السوق الحرة فى مبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلى، وامتد إلى الإطارات المطاطية التى تسببت في الدخان الأسود الكثيف وارتفاع ألسنة اللهب، وأضاف القيسى، خلال تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، أنه من المبكر التكهن بسبب الحريق حاليا.
واندلع حريق ضخم فى مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، اليوم الخميس، ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الحريق شب فى منطقة السوق الحرة وتحديدا فى مستودع يحتوى على رواسب زيوت وإطارات، سارعت قوات الإنقاذ وفرق الدفاع المدنى إلى المرفأ لإخماد الحريق، وسط خوف وقلق من تجدد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضى.
وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان فوق العاصمة بيروت، حيث سادت حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، كما قام البعض إلى إخلاء المبانى المحيطة بالمرفأ.
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