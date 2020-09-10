النتائج الأولية.. ارتفاع درجات الحرارة السبب في حريق مرفأ بيروت.. فيديو

وأضاف شادي نشابة ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن هناك مؤسسات وشركات بالقرب من المرفأ ، لافتا إلى أنه كان هناك تحذيرات من اندلاع حرائق في بيروت بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وأشار "نشابة " ، إلى أن التحذير كان مستمر الأسبوع الماضي ، من ارتفاع درجات الحرارة ، مؤكدا أنه من المتوقع ان أعداد المواطنين المتواجدين بالقرب من المرفأ ضئيل ، بعد الحريق السابق .

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واوضح "نشابة" ، أن المواطنين اللبنانيين يعيشون حالة من الرعب ، خوفا من وجود مواد سامة قريبة من المرفأ مثل نترات الامونيوم .

ولفت "نشابة" ، إلى أن الدفاع المدني يقوم بجهد مكثف مع إدارة المرفأ لإخماد الحريق في أقرب وقت ، وسط مخاوف المواطنين اللبنانيين .