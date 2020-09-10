شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فيضان السودان: مناسيب النيل تواصل انخفاضها التدريجى فى معظم الأحباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الرى والموارد المائية فى السودان، عن تواصل انخفاض مناسيب النيل التدريجى فى معظم الأحباس، وسجلت فى الخرطوم أمس 17.56 مترا منخفضة نحو 5 سم عن الأمس، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، أن متوسط الأمطار فى أعلى حوض النيل الأزرق فى أيام 6-8 سبتمبر كانت 6 و6 و7 ملم على التوالى، وستؤدى لانخفاض فى وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الجمعة، ليكون فى حدود 665 مليون متر مكعب، ويستقر وارد العطبراوى فى حدود 168 مليون متر مكعب.





وذكرت لجنة الفيضانات بوزارة الرى، فى تقريرها أن محطة مدنى سجلت اليوم 20.12 متراً وتنخفض غدا إلى 19.98 مترا وتوالى الانخفاض السبت إلى 19.90 متراً، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.94 مترا، وتنخفض يوم غدا الجمعة إلى 18.87 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.56 مترا وتنخفض غدا الى منسوب 17.48 مترا، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.43 مترا وتسجل غدا الجمعة 18.40، بينما تستقر محطة عطبرة اليوم وغدا على 15.85 مترا، وسجلت محطة دنقلا اليوم 15.24 مترا وترتفع غدا الى 15.28 متراً

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.



