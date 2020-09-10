شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: "ضبطية قضائية" لتطبيق الاشتراطات الصحية بسبب زيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلّم السلطات الصحية فى الكويت إلى مجلس الوزراء الكويتى غداً تقريراً يتضمن مرئياتها لمواكبة الزيادة المطردة فى أعداد المصابين بكورونا فى البلاد مؤخراً.

وكشفت مصادر حكومية صحية لصحيفة القبس أن التقرير سيتضمن مطالب عدة، أبرزها منح موظفي الصحة والجهات المعنية الضبطية القضائية لتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية، خصوصاً ارتداء الكمامات.

وقالت المصادر إن الصحة الكويتية ستطلب من الجهات المعنية الأخرى ضرورة ضبط الالتزام بالإرشادات الصحية وأداء أدوارها بالشكل المطلوب، بما يساعد في احتواء تفشي الوباء، مشيرة في هذا الصدد إلى إقامة الأعراس والحفلات والفرعيات من دون مبالاة بالتحذيرات الصحية، الأمر الذي يؤرق الحكومة بالعودة إلى الصفر.

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وعن التوجه لإغلاق بعض الأنشطة أو عودة الحظر الجزئي فى الكويت، قالت المصادر إن ذلك سيعتمد على استمرار تزايد أعداد الإصابات الجديدة والوفيات ومرضى العناية المركزة، مشددة على أنه في حال الزيادة سيجري اتخاذ إجراءات احترازية من دون تردد، فمصلحة الجميع وصحتهم تحتاجان إلى مثل هذه القرارات، والحكومة لن تتردد في اتخاذ أى إجراءات.

وعن قائمة الدول الـ32 الممنوعة من دخول البلاد، أوضحت المصادر أن تقييم تلك الدول مستمر، وأن التقرير الذى سيسلّم اليوم قد يتضمن حذفاً وإضافة لبعضها.

في سياق آخر، شددت مصادر القبس على أهمية الإقبال على التطعيمات الوقائية للإنفلونزا الموسمية، التي تطلقها وزارة الصحة سنوياً قبل بدء فصل الشتاء، مبيّنة أن هذه اللقاحات تعمل على تقوية الجهاز المناعي للإنسان، وتقلل من مضاعفات الإصابة بـ«كورونا».