مسؤول مغربي: الحوار الليبي في بوزنيقة متواصل لليوم الرابع

المغرب/ خالد مجدوب/ الخليج 365



قال مسؤول بالخارجية المغربية، الخميس، إن الحوار الليبي المنعقد في مدينة بوزنيقة (شمال) متواصل لليوم الرابع.



وأضاف المسؤول للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الاعلام، أن "طرفي الحوار الليبي، ما يزالان يتشاوران في مكان إقامتيهما، على أن يلتحقا بمكان الحوار مساء اليوم" دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وبحسب مراسل الخليج 365 الموجود بمقر انعقاد الحوار الليبي بالمغرب، لم يصل طرفا الحوار إليه لحدود الساعة 14:20 ( 13:20ت.غ.).



وانطلق الحوار الليبي، الأحد الماضي، على أساس أن يستغرق يومين، لكن تم تمديده إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر استئنافه الخميس.



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وأكد طرفا الحوار في بيان مشترك الثلاثاء، على تحقيق تفاهمات مهمة بالحوار المنعقد بالمغرب، تتعلق بتحديد معايير مهمة لوضع حد للفساد، وإهدار المال العام، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.



ولم يجتمع الوفدان أمس الأربعاء، للتشاور مع قيادتيهما، قبل الإعلان عن أي اتفاق مبدئي، الخميس، بخصوص آليات التعيين في المناصب الرقابية.

ويشارك في هذا الحوار، وفدان من المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق) الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر.



وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.