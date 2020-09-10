"أونروا" تستأنف تقديم المساعدات الغذائية لسكان "غزة"

غزة/الخليج 365-

استأنفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، توزيع مساعداتها الغذائية في قطاع غزة.

وكانت الوكالة الأممية، قد توقفت عن توزيع المساعدات في غزة، قبل أكثر من أسبوعين، بسبب حالة حظر التجوال التي فرضتها السلطات الحكومية، على إثر اكتشاف تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن أونروا، وصل وكالة الخليج 365 "تقوم الوكالة الآن باختبار آلية توصيل الغذاء إلى العائلات في منازلهم في مناطق الحجر الصحي من خلال موظفيها، حيث تم تجهيز جميع الموظفين بمعدات الحماية الشخصية ولن يكون هناك أي اتصال جسدي بين اللاجئين والموظفين أثناء تسلمهم المساعدة الغذائية".

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وأضاف "استلمت اليوم حوالي 100 عائلة طرودهم الغذائية بالكامل في عملية تجريبية ستستمر في الأيام القليلة المقبلة".

وأكمل "بمجرد أن نطمئن تماما أن هذا النهج الدقيق لتوصيل المساعدات الغذائية يعمل نحو تلبية الأهداف الصحية المعلنة، سنقوم بتنفيذه على نطاق أوسع لتوصيل المساعدة الغذائية لجميع من ينتظرون الحصول عليها".

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

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