عبر تركيا.. 64 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب

هطاي/ الخليج 365
أرسلت الأمم المتحدة، الخميس، 64 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلى محافظة إدلب وريفها، شمال غرب سوريا.
وحسب مراسل الخليج 365، فإن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، من معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، المقابل لمعبر "باب الهوى" من الجانب السوري.
وأضاف المراسل نقلا عن مصادر مطلعة، أن المساعدات الإنسانية ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.
والأربعاء، أرسلت الأمم المتحدة 29 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلى إدلب وريفها.
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