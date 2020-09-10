"الجيش الوطني السوري" يضم ألف مقاتل جديد

حلب (سوريا)/ عمر كوباران/ الخليج 365

ضمت "فرقة الحمزة- قوات خاصة"، وهي إحدى فصائل "الجيش الوطني السوري"، ألف مقاتل جديد إلى صفوفها بعد أن أكملوا بنجاح دورة عسكرية في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة بأن الدورة شملت ألف منتسب، وجرت في بلدة بزاعة قرب مدينة الباب، واستمرت لمدة ستة شهور، وتم خلالها تدريب المنتسبين على الفنون القتالية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وتوجت الدورة بحفل تخرج حضره كل من رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، ووزير الدفاع، قائد أركان "الجيش الوطني السوري"، سليم إدريس.

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وقدم الخريجون، خلال الحفل، عروضا عسكرية في فنون القتال والدفاع عن النفس والقتال عن قرب.

وسيتم نشر المقاتلين الجدد في المناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وينتشر "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، التي تم تحريرها من تنظيمي "داعش" و"ي ب ك" الإرهابيين، خلال السنوات الأربع الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.