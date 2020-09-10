"الجهاد" تُطالب "السلطة الفلسطينية" بالانسحاب من "الجامعة العربية"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

طالبت حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، السلطة الفلسطينية بـ"الانسحاب من جامعة الدول العربية"، عقب رفض الأخيرة إدانة "التطبيع" مع إسرائيل.

وقال محمد الهندي، رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي للحركة، في تصريح وصل وكالة الخليج 365 نسخة عنه "ندعو السلطة الفلسطينية إلى الانسحاب من جامعة الدول العربية لأن هذه الجامعة تمثل اليوم دولاً تتخلى عن فلسطين وتعانق إسرائيل وترفض إدانة التطبيع".

وأضاف إن الأنظمة العربية "لا تمثل شعوبها الحية المخلصة، دوماً لفلسطين".

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن دولا عربية أسقطت، الأربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين، يُدين "التطبيع" مع إسرائيل، خلال اجتماع عادي بالجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

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