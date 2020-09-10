حسن درويش/ الخليج 365

عادت ألسنة النيران إلى الظهور في مرفأ بيروت، الخميس، عقب وقوع حريق كبير في أحد مستودعاته.

وأعلن الجيش اللبناني، في تغريدة عبر تويتر، اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت.

وقال: "بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".

حريق كبير في أحد مستودعات مرفأ بيروت

من جانبها، ذكرت فضائية "mtv " اللبنانية الخاصة، أن المواد المشتعلة غير خطيرة بخلاف نظيرتها التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت.

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ووفق مراسل الخليج 365، تصاعدت ألسنة النيران والأدخنة في محيط مرفأ بيروت.

والثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني تمكنه من إخماد حريق شبّ في نفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة في مرفأ بيروت.

ألسنة النار تتصاعد مجددا في مرفأ بيروت

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

وفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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