مهرجان "الجزيرة بلقان" للأفلام الوثائقية ينطلق "أونلاين" الجمعة

سراييفو / الخليج 365



تنطلق، الجمعة، الدورة الثالثة من "مهرجان قناة الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية" الذي ينظم لأول مرة عن بعد عبر الإنترنت، في إطار التدابير العالمية لمكافحة جائحة كورونا.



ويستمر المهرجان الذي ترعاه إعلاميا وكالة الخليج 365، لمدة 5 أيام، يعرض خلالها الأفلام الوثائقية المشاركة من مختلف أنحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان www.ajbdoc.ba



ويعرض المهرجان 18 فيلما وثائقيا، 10 منها داخل المسابقة الرسمية.



ومن بين الأفلام المشاركة 6 ذات صفة دولية، و8 إقليمية، و4 من إنتاج البوسنة والهرسك.



Advertisements

ويهدف المهرجان إلى تشجيع الكتّاب والأفلام الوثائقية التي تتعامل مع الظواهر الاجتماعية من خلال التركيز على القيم الإنسانية العالمية، فهو يتضمن أفلاما وثائقية معدة للبث التلفزيوني.

وتتناول الأفلام المشاركة عددا من القضايا العالمية من سوريا وفلسطين، والفلبين وصولا إلى المكسيك.

يشار أن المهتمين بمتابعة المهرجان يمكنهم مشاهدة جميع الأفلام مجانا على الموقع الرسمي دون أي رسوم تسجيل.

وفي دورة المهرجان للعام 2019، فاز بـ"الجائزة الرئيسية AJB"، الفيلم الوثائقي السوري "FOR SAMA" من إنتاج "وعد الكاتب" و"إدوارد واتس".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.