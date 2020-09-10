لجأوا للحقول ومرائب السيارات.. مهاجرو «ليسبوس» ينامون في العراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نام آلاف المهاجرين في العراء بجزيرة ليسبوس اليونانية، بعد الحريق الذي دمر مخيمهم المؤقت وحوَّله إلى حطام واضطرهم للفرار دون مكان يلجأون إليه.

ونقلت السلطات اليونانية أكثر من 400 طفل ومراهق لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح الخميس، على متن ثلاث رحلات طيران مستأجرة. ونامت أسر على جوانب الطرق وفي مرائب السيارات التابعة للمتاجر الكبيرة وفي الحقول، في أنحاء الجزيرة التي كانت في صدارة أزمة تدفق المهاجرين على أوروبا في عامي 2015 و2016.

كان مخيم موريا يؤوي نحو 12500 من المهاجرين. وأجبر الحريق الهائل الذي اندلع فيه مساء الثلاثاء، الآلاف على الفرار وحوَّل المخيم المعروف بتردي الأوضاع المعيشية لسكانه إلى أكوام من الفولاذ المحترق والخيام البلاستيكية الذائبة. وشب حريق ثانٍ مساء الأربعاء، مدمراً ما تبقى من المخيم. وأُرسلت تعزيزات من الشرطة لمنع المهاجرين من الوصول إلى بلدة ميتيليني الرئيسية، وحصر وجودهم على الحقول وجوانب الطرق.

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وقالت فالينسيا التي تبلغ من العمر ثمانية أعوام، والتي جاءت من الكونغو: احترق منزلنا، احترق حذائي، ليس لدينا طعام ولا ماء. ونامت هي وأمها ناتزي مالالا البالغة من العمر 30 عاماً، وأخوها الرضيع على قارعة الطريق. فيما قالت وزارة الهجرة، إنها ستتخذ «كل الخطوات اللازمة»؛ لضمان توفير مأوى للأسر والجماعات التي تحتاج للرعاية، لكن من المتوقع أن يواجه هذا مقاومة شديدة من السكان. وقال كوستاس موتزوريس، حاكم منطقة شمال إيجة، إن البلديات على خلاف بشأن طريقة التعامل مع الموقف. وأضاف في حديث لرويترز: لم يُتخذ أي قرار. لم تُحل المسألة بعد. وتحقق السلطات فيما إذا كان الحريق الذي اندلع مساء، الثلاثاء، متعمداً بعدما أدت فحوص الكشف عن فيروس «كورونا» لعزل 35 لاجئاً.

وتوجهت سفينتان تابعتان للبحرية اليونانية، الخميس، إلى جزيرة ليسبوس لإيواء المهاجرين من مخيم موريا، وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي: هناك 3500 مهاجر على الأقل بدون مأوى ونحن نتخذ تدابير طارئة من أجل هؤلاء الأشخاص، سيتم إيواء حوالي ألف شخص على عبارة في مرفأ ميتيلين كبرى مدن الجزيرة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستنقل 400 طفل على الفور نحو البر اليوناني، فيما طلبت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء استقبال مهاجرين من المخيم، وأبدت النمسا استعدادها لتقديم مليون يورو من المساعدات لشراء خيم وأغطية في اليونان، بينما قالت فرنسا إنها مستعدة لتولي قسطها من التضامن.