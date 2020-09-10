أول جولة افتراضية تقنية لاستقطاب الشركات الهندية إلى دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن انطلاق الجولة الافتراضية التي تنظمها بالتعاون مع شركائها في الهند: «ستارت أب إنديا» و«مومباي فينتيك هب» بالإضافة إلى مكتب غرفة دبي التمثيلي الخارجي بالهند في قطاعات التقنية المبتكرة في دبي للشركات الهندية ذات النمو المتسارع (Scaleups)، وذلك في إطار جهود غرفة دبي للتعريف ببيئة الأعمال بالإمارة ومزاياها التنافسية.

وتضم الجولة الافتراضية التي تعتبر أول بعثة رقمية تنظمها غرفة دبي لوفود زائرة للإمارة 15 شركة هندية من أصل حوالي 200 شركة تقدمت للمشاركة في الجولة، والتي تستهدف التعريف بسهولة ممارسة الأعمال في دبي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات متسارعة النمو في كل من دبي والهند في مجالي التقنية المالية والصحية، والترويج لدبي كوجهة مثالية للشركات الهندية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدة الشركات الهندية على استعراض خبراتها لمستثمرين في الإمارة.

وستسنح الفرصة للشركات للمشاركة في الجولة الافتراضية التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري لعرض مشاريعها أمام مستثمرين وشركات مهتمة من أجل فرص عقد شراكات مستقبلية، ونسج علاقات جديدة. ويتزامن تنظيم الجولة التقنية الافتراضية مع تنظيم دبي للمشاريع الناشئة لدورة جديدة من برنامج شراكات الأعمال الذي يجمع الشركات الكبيرة الرائدة مع الشركات الناشئة للعمل على مشاريع لتذليل التحديات التي تواجهها الشركات الكبيرة من خلال حلول تبتكرها المشاريع الناشئة. وفي إطار المزايا التنافسية للشركات الهندية المشاركة في الجولة الافتراضية، ستسنح الفرصة لبعض الشركات الهندية للمشاركة في هذه الدورة من برنامج شراكات الأعمال.

وتأتي هذه الجولة الافتراضية التقنية استكمالاً للجولة الترويجية التي نظمتها دبي للمشاريع الناشئة في الصيف الماضي إلى الهند بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، حيث شملت الجولة آنذاك مدينتي نيودلهي وبنغالور، وشكلت منصة مهمة أتاحت للشركات الهندية إمكانية التواصل مع كبار صناع القرار والأطراف المعنية بتطوير قطاع الأعمال والشركات الناشئة في دبي والاطلاع على الميزات التنافسية التي توفرها الإمارة.