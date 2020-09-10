شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وميركل يستعرضان جهود «العشرين» للتغلب على «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هاتفياً، مع أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وثمنت المستشارة الألمانية خلال الاتصال الذي تلقته من خادم الحرمين الشريفين الليلة الماضية، جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.

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