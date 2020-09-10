فرنسا تستضيف قمة لقادة دول من المتوسط لبحث التوتر مع تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، في جزيرة كورسيكا الفرنسية، في قمة يطغى عليها التوتر مع تركيا في شرق المتوسط.

وسيلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة «ميد 7» لساعات قليلة في فندق في منتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو، في محاولة لضبط استراتيجيتهم من أجل تجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان. وكانت هذه المجموعة عقدت قمتها الأولى في 2016.

وسيناقش الرئيس الفرنسي الملتزم جداً بهذا الملف، الوضع مع رؤساء وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، وإسبانيا بيدرو سانشيز، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والبرتغال أنطونيو كوستا، ومالطا روبرت أبيلا، والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس.

وقال قصر الإليزيه، إن الهدف هو التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، تحضيراً خصوصاً للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر/أيلول الجاري، التي ستكرس لهذا الغرض في بروكسل. وتجد اليونان وقبرص نفسيهما في خط المواجهة الأول مع تركيا، التي تطالب بحق استغلال النفط والغاز في منطقة بحرية تؤكد أثينا أنها خاضعة لسيادتها.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت هذه الدول بعرض عضلات مع تصريحات شديدة اللهجة ومناورات عسكرية وإرسال سفن إلى المنطقة. وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفناً حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة. وقبل بدء القمة سيجري إيمانويل ماكرون، محادثات جانبية مع رئيس الوزراء اليوناني، ميتسوتاكيس قد تشمل شراء أثينا لطائرات رافال فرنسية، على ما ذكرت الصحف اليونانية.

هذه هي المرة السابعة التي تلتقي فيها مجموعة «ميد 7» المنتدى غير الرسمي في الاتحاد الأوروبي الذي أطلق عام 2016 على خلفية التباعد الذي حصل بين دول شمال أوروبا، وتلك الواقعة في جنوبها بسبب الأزمة الاقتصادية اليونانية.