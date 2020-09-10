القصيدة لسان اللوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

أن يتأثر شاعر بلوحة فنية بعينها، فهذه من اللحظات الجميلة والنادرة، التي تؤكد وحدة الفنون، وترابطها إلى درجة كبيرة، فهي كما يؤكد الكثير من المبدعين مثل «الأواني المستطرقة» التي تمنح بعضها بعضاً ألواناً من الألق والدهشة الإبداعية.

ولعل العلاقة القريبة جداً بين «الشعر والرسم»، هي الأكثر من غيرها بين الفنون، وفي هذا الاستطلاع، كانت اللوحة التشكيلية، موحية، للنص الشعري أو النثري، حيث يقوم النص هنا، على رؤية فنية جمالية، تجعله منفتحاً على احتمالات ودلالات جديدة، ما يؤكد فرادة التجربة وامتزاجها بمذاق فني خاص، حيث تصبح القصيدة «ناطقة» و «مصورة» ومتجسدة في إيقاع فني متناغم، ينزاح بالذات المبدعة نحو عوالم الدهشة والمفارقة والتجاوز.

يؤكد الشاعر كريم معتوق أنه ينبهر بكثير من اللوحات التشكيلية، خاصة تلك التي يرسمها فنانون متمكنون على صعيد اللون والدلالة والإيحاء والفكرة، ويقول: «إن كان التشكيل يوحي بشيء، فإنه يوحي بالنصوص النثرية، لكني وبحكم ارتباطي الوثيق بالقصيدة العمودية، فقد أوحت لي لوحة«سوق الرقيق» وهي اللوحة الشهيرة للفنان الفرنسي جان ليون جيروم، التي رسمها في عام 1866، من مكان غير محدد في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، بقصيدة أسميتها «من سوق الجواري»محاكاة لتلك اللوحة، ورأيت أنه من الأجمل أن تكون هذه اللوحة مرافقة للقصيدة، فقد كانت كما يقول معتوق:«ريشة تجسد كياناً لم نعشه الآن، ولكنها أوصلت لنا الفكرة كاملة».

ويلفت معتوق إلى وحدة الفنون والتي تشبه الأواني المستطرقة، فيتم تبادل الأدوار، فكثيراً ما يعطي الشعر المسرح، أو تعطي اللوحة التشكيلية الشعر، وهكذا، فلا قطيعة بين الفنون، هي متكاملة إلى درجة غير محسوسة، والشعراء قادرون على الاستفادة من هذا الخيط، فيجعلون من هذه الموسيقى أو اللوحة التشكيلية تسري في قصائدهم، ولكن، قلة هم أولئك الذين يتدبرون هذا ويتقنونه».





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تجربة خاصة



الشاعرة والروائية مريم الرميثي، لها تجربة خاصة في هذا المضمار، فهي فنانة تشكيلية أيضاً، تكتب القصائد من وحي اللوحات التي تقوم برسمها، ومؤخراً أنجزت لوحة تجريدية بعنوان «انصهار» التي عرضت في معرض «أفنان» الذي أقيم في أبراج الاتحاد في أبوظبي، قامت الرميثي بترجمة القصيدة إلى نص شعري وهي تقول: «تتملكني اللوحة بألوانها وأفكارها، فالألوان تمنحني إحساساً عميقاً ومدهشاً، لعله أعمق من النصوص التي أكتبها، فالنص يحبس بين طيات الصفحات، كأن الكلمة عابرة، فيما يظل تأملي للوحة مستمراً».

وتضيف: «كفنانة استشعر الحرف بدرجة أعمق حين يتحول إلى لوحة، ثم يتحول إلى لون وملمس وإيقاع غريب ومدهش».

تقول الرميثي في نص «انصهار»: منْ قالَ إنَّ قلبي يتَجاوزُ كَل مَساوئِهم / يتَعدى كُل خَطاياهم/ يحَميهم فَزع الكَونِ وهَوله / ويجَرفُ سَنيَن عُمْرهِ انَتظاراً لهم؟ / الغدرُ قَال. والدمعُ انَتْشَى / كان هذا ما خَرجتُ به / الرُّوحُ تضيءُ الخطايا الناصِعاتِ لهم / جسَدُ بأجنحةٍ ذابلةِ / وقَلبُ الحُب بعَض مَعانيه / في اللحظةِ الصفر / تأخُذه خَيانةُ / تَقذفهُ إلى خِيانة أُخَرى / بينَما الروحُ متنهِّدةً تمَتهنُ الأحَلام.



مشاعر متدفقة



الشاعر والروائي محمد الحبسي المأخوذ بالمناظر الطبيعية، والتي تنعكس في قصائده مشاعر متدفقة وجياشة، تحدث عن علاقته الخاصة بعدد من اللوحات التي شاهدها خلال زيارته لمتحف اللوفر في باريس، فتوقف عند لوحة ريفية، لا يذكر اسمها الآن فقال: «حركت هذه اللوحة في داخلي الكثير من المشاعر الجياشة، فتذكرت على الفور مكان إقامتي في منطقة السيح في رأس الخيمة، حيث تتعدد تضاريسها بين الصخر والشجر والجبل، وقد تدفقت عندي حينها أبيات ضمنتها في إحدى قصائدي». وتابع: «يأخذني المنظر الطبيعي ويستولي على مشاعري إلى درجة كافية، ومثل هذا التأثر، لا شك أنه سيفتح تلك المنطقة الحائرة بين الوعي واللاوعي، فتأتي المناسبة ويترجم إلى نص شعري أو سردي».