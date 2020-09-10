محلل سياسي عراقي يكشف سبب زيارة الكاظمي إلى أربيل

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ولفت المحلل السياسي العراقي إلى أن "المسئولين في الشمال كان شرطهم أن يطلعوا على سير العمل في المؤسسة الوطنية للنفط مقابل أن يتم إبلاغ إيرادات الشمال النفطية على نحو حقيقي وهو ما يصل إلى مليون برميل يوميا بخلاف الترتيبات السابقة مع الحكومات السابقة التي كانت تقتصر الإيرادات على مائتين وخمسين ألف برميل فقط"، مشيرا إلى أنه من النقاط التي تم التوافق عليها أيضا صرف رواتب البيشمرجة الكردية باعتبارها جزءا من القوات المسلحة العراقية.
ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، إلى إقليم كردستان العراق للقاء المسؤولين في الإقليم وبحث جملة من القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، أبرزها الالتزامات المالية وعائدات نفط الإقليم والمناطق المتنازع عليها والانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل.
وأكد الكاظمي، خلال لقاءه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم"، أن "التنسيق عال المستوى بين القوات المسلحة العراقية بكافة التشكيلات وقوات البيشمركة الكردية، ساعد في صنع الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في البلاد، مشددا على أن إقليم كردستان جزء أساس من العراق.
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