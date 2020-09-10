انتقادات تطال الشيخة موزا بعد تطرقها لحادثة في اليمن تعود إلى عام 2018

وقالت الشيخة موزا، خلال كلمة، ألقتها بمناسبة "اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات": "أقول هذا ولا يفارق ذاكرتي مشهد أشلاء 40 طفلا ودماء 56 جريحا وقد تبعثرت حقائبهم المدرسية، وتناثرت دفاترهم مشرعة صفحاتها بالإدانة شاهدة على جريمة ترتكب عندما قصفت طائرة حربية باصا مدرسيا في أغسطس من عام 2018 في محافظة صعدة اليمنية، هو عمل وحشي أفلت من عقابه الجناة كما أفلت آخرون من جرائم تكررت".

الكاتب إبراهيم السلمان علق قائلا: "زجوا بحمد بن جاسم بعد فشل مرتزقتهم وجموعهم الإعلامية وها هم اليوم يزجون بموزا المسند لعلها تنتشلهم من عزلتهم .. يبدو أن جرائم حمد بن خليفة التي خلفت وشردت ونكلت بمئات آلاف الضحايا خارج حسبة سيدة قطر الأولى".

علق الكاتب السياسي خالد الزعتر على ما جاء في المقطع قائلا: "موزه المسند والدة تميم تحاول أن تتصدر المشهد السياسي من جديد من بوابة حقوق الإنسان عبر صناعة الأكاذيب عن التحالف العربي في #اليمن للتعويض عن حالة الفشل السياسي الذي تعيشه #قطر وبخاصة على الصعيد الدولي".

وكانت الشيخة موزا المسند، قد تحدثت عن واقع التعليم والأمية في الدول، في حوار عبر إذاعة قطر.