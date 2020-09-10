سقوط صاروخ "كاتيوشا" على مطار بغداد الدولي في العراق

بغداد - سبوتنيك. ونقلت خلية الإعلام الأمني في بيان "سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، دون خسائر، وقد تبين أن انطلاقه كان من حي الفرات".
وكانت السلطات العراقية بدأت تحقيقا لمعرفة "الجهة المقصرة" في عملية إطلاق الصواريخ نحو المطار مؤخرا.
جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مبانٍ حكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ "كاتيوشا".
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