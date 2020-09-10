الأمن المغربي يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدد البلاد... صور

وقامت قوات الأمن بتفكيك خلية إرهابية في ثلاث مدن مغربية، وضبط محجوزات عديدة كانت معدّة للاستعمال في تنفيذ مخططات إرهابية لزعزعة استقرار المغرب، وفقا لصحيفة "هيسبريس".

واقتحمت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منزل المشتبه فيه وحجزت مجموعة من المواد المحظورة، بعد مقاومته في "حي الكورة 1" بتمارة.

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© REUTERS / Juan Medina

وعثر الأمن بحوزة المتهم، على سوائل ومساحيق كيماوية شديدة الخطورة، يتيح استخدامها تصنيع أحزمة ناسفة تحدث خسائر كبيرة، وقد أحيلت على المختبرات الأمنية لإنجاز التقارير العلمية المطلوبة.

وتم خلال العمليات النوعية ذاتها، ضبط خراطيش خاصة ببنادق إضافة إلى أسلحة بيضاء متنوعة، وآليات للاتصال وأقنعة لإخفاء الملامح عند تنفيذ الاعتداءات الإرهابية، إلى جانب معدات أخرى.

كما قامت قوات الأمن بتدخلات ناجحة لتوقيف مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الخلية الخطيرة التي جرى رصد نشاطها، وتم التدخل الأمني في وقت متزامن بمدن تمارة وطنجة وتيفلت.