شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 818 حالة شفاء و740 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة الكويتية،فى خبر عاجل، اليوم الخميس، بتسجيل 818 حالة شفاء و740 إصابة جديدة، حسب ما نشرته العربية الاخبارية.

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 83 ألفا و40 حالة.

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وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي، اليوم الخميس - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ818 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين .