اخبار الخليج

الجيش اللبنانى يطالب المواطنيين بإخلاء الطرق نظرا لشدة حريق مرفأ بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يطالب المواطنيين بإخلاء الطرق نظرا لشدة حريق مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطالب الجيش اللبنانى المواطنيين بإخلاء الطرق نظرا لشدة حريق مرفأ بيروت ، اليوم الخميس ، حسب ما نشرته قناة " العربية " الاخبارية.

فيما قام الدفاع المدني بمباشرة عمليات إطفاء الحريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

ورأى شاهد من رويترز ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.

وكانت قد قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تحقيقا أجراه فريق من صحفييها شمل عشرات المقابلات مع مسئولين فى لبنان فى المرفأ والجمارك والأمن، ووكلاء الشحن والمتخصصين فى التجارة البحرية كشف كيف أن نظاما فاسدا ومختلا فشل فى التعامل مع التهديد المتمثل فى وجود مواد متفجرة لسنوات فى مرفأ بيروت، بينما زاد ثراء القادة السياسيين فى البلاد من خلال الرشاوى والتهريب. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبنانى يطالب المواطنيين بإخلاء الطرق نظرا لشدة حريق مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا