الجيش اللبنانى يطالب المواطنيين بإخلاء الطرق نظرا لشدة حريق مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطالب الجيش اللبنانى المواطنيين بإخلاء الطرق نظرا لشدة حريق مرفأ بيروت ، اليوم الخميس ، حسب ما نشرته قناة " العربية " الاخبارية.

فيما قام الدفاع المدني بمباشرة عمليات إطفاء الحريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

ورأى شاهد من رويترز ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.

وكانت قد قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تحقيقا أجراه فريق من صحفييها شمل عشرات المقابلات مع مسئولين فى لبنان فى المرفأ والجمارك والأمن، ووكلاء الشحن والمتخصصين فى التجارة البحرية كشف كيف أن نظاما فاسدا ومختلا فشل فى التعامل مع التهديد المتمثل فى وجود مواد متفجرة لسنوات فى مرفأ بيروت، بينما زاد ثراء القادة السياسيين فى البلاد من خلال الرشاوى والتهريب.